Майк Тайсон: сейчас Тайсон Фьюри — чемпион тяжёлого веса. Даже Усик это подтвердит

Легендарный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что сейчас Тайсон Фьюри — лучший боксёр в тяжёлом весе. Также Майк отметил, что недавно проигравший Фьюри Деонтей Уайлдер не должен завершать карьеру.



«Спросите кого-нибудь, включая Усика, кто чемпион в тяжёлом весе? Даже Усик подтвердит, что это Фьюри. Тайсон — линейный чемпион и сейчас олицетворяет собой весь дивизион. Он и никто другой.



Уайлдер? Я хочу, чтобы он оправился от последнего поражения и вернулся ещё более сильным. Пусть он продолжает сражаться и зарабатывать деньги, завершить карьеру он ещё успеет», — приводит слова Тайсона Daily Mail.



На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.