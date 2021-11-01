Джейк Пол — про бой с Томми Фьюри: это будет настоящая резня, он сломается под давлением

Знаменитый блогер Джейк Пол, в последнее время увлекающийся единоборствами, поделился ожиданиями от своего поединка с известным боксёром Томми Фьюри. Бой состоится во Флориде 18 декабря.



«Вы увидите, что я сделаю с этим парнем. Это будет настоящая резня, новая версия Бостонского чаепития. Я просто возьму этого парня и выброшу за борт.



Уверен, что с Томми мне будет проще, чем с Тайроном Вудли. Я нокаутирую его. Он ещё никогда не проходил больше четырёх раундов в своей карьере. Так что посмотрим, что случится.



Конечно, Томми хороший боксёр, непобеждённый и всё такое. У него быстрые руки и легендарная родословная. Но я абсолютно уверен, что этот мальчик сломается под моим давлением», — цитирует Пола BoxingScene.