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Джейк Пол — про бой с Томми Фьюри: это будет настоящая резня, он сломается под давлением

Джейк Пол — про бой с Томми Фьюри: это будет настоящая резня, он сломается под давлением
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Знаменитый блогер Джейк Пол, в последнее время увлекающийся единоборствами, поделился ожиданиями от своего поединка с известным боксёром Томми Фьюри. Бой состоится во Флориде 18 декабря.

«Вы увидите, что я сделаю с этим парнем. Это будет настоящая резня, новая версия Бостонского чаепития. Я просто возьму этого парня и выброшу за борт.

Уверен, что с Томми мне будет проще, чем с Тайроном Вудли. Я нокаутирую его. Он ещё никогда не проходил больше четырёх раундов в своей карьере. Так что посмотрим, что случится.

Конечно, Томми хороший боксёр, непобеждённый и всё такое. У него быстрые руки и легендарная родословная. Но я абсолютно уверен, что этот мальчик сломается под моим давлением», — цитирует Пола BoxingScene.

Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев
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