Хабиб Нурмагомедов: маски слетают, когда приходит время действовать

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме».



«Маски слетают, когда приходит время действовать. Дела прежде слов», — гласит комментарий Хабиба к публикации.

Напомним, в минувшие выходные Хабиб находился в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267, где выступал в роли секунданта для своего подопечного 30-летнего российского бойца UFC Ислама Махачева, выступающего в лёгком весе, который одержал очередную досрочную победу – на этот раз над 31-летним представителем Новой Зеландии Дэном Хукером.

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках. Изначально Ислам должен был подраться с Рафаэлем Дос Аньосом, но тот снялся с поединка из-за травмы. До выигранного боя с Хукером Махачев занимал пятое место в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.