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«Вот что бывает, когда встречаются в клетке два чемпиона». Дураев — о победе над Копыловым

«Вот что бывает, когда встречаются в клетке два чемпиона». Дураев — о победе над Копыловым
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Известный боец ММА Альберт Дураев поделился впечатлениями от выигранного боя с Романом Копыловым на UFC 267. Напомним, для Дураева это был дебютный поединок в рамках UFC.

«Приветствую вас друзья! Вот что бывает, когда встречаются в клетке два чемпиона! Хоть мы и не получили бонус за бой вечера, но наш бой был признан зрителями самым зрелищным за этот вечер. Спасибо моему сопернику. Ты — настоящий воин. Дальше — больше», — написал Дураев в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Альберта Дураева.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дураеву. Для Альберта эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Роман Копылов потерпел второе поражение в 10 поединках в карьере.

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