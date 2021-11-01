Тренер избитого бойца Сент-Дени не стал критиковать российского судью Киселёва
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Даниэль Войрин, тренирующий французского бойца Бенуа Сент-Дени, поделился впечатлениями от боя своего подопечного на UFC 267. Напомним, поединок закончился скандалом: на протяжении трёх раундов Сент-Дени жестоко избивали, но российский судья Вячеслав Киселёв не останавливал бой, из-за чего был позже отстранён.
«Бенуа смог взять себя в руки, что позволило ему выстоять. Это тяжёлый спорт, очень тяжёлый, но окружающие люди слишком чувствительны. Бенуа — настоящий воин, он что, должен был проиграть досрочно в своём первом бою в UFC? После поединка он сказал мне, что я был прав, не став выкидывать полотенце. Я не думал об этом ни секунды. В итоге Бенуа провёл отличный бой, хоть и проиграл», — цитирует Войрина BJ Penn.
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