Нил Магни вызвал на бой Хамзата Чимаева, назвав возможную дату поединка

Известный боец ММА Нил Магни вызвал на поединок шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева. Напомним, Магни хотел драться с Чимаевым ещё год назад.



«За год ничего не изменилось для меня. Чимаев вернулся и выглядел впечатляюще, что только раззадоривает меня. Теперь я хочу бой с ним ещё сильнее. Мне предложили бой 18 декабря, но он сорвался, потому что соперник травмировался. UFC активно ищет замену, поэтому наш бой с Чимаевым может состояться 18 декабря, если всё пройдёт идеально.



Он не получил никакого ущерба в последнем бою, думаю, для Хамзата это отличная возможность. У него будет достаточно времени, чтобы вернуться к тренировкам и подготовиться к поединку с таким крутым соперником, как я. Я выйду на войну против Чимаева. Точно знаю, что смогу затащить его в глубокие воды и победить», — цитирует Магни MMAJunkie.