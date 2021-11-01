Не выступавший в UFC c 2016 года Туменов выразил желание подраться с Чимаевым

Известный боец Альберт Туменов выразил желание подраться с Хамзатом Чимаевым. Туменов выразил уверенность, что его уровень намного выше, чем у резко прославившегося Хамзата.
«Под реальной угрозой для Чимаева я подразумеваю себя. Не умаляю заслуг Хамзата, он молодец, всё правильно делает, показывает зрелище. Но считаю, что я боец другого уровня и об этом написал. Но он молодец, делает свою работу уверенно. Хочу драться с сильнейшими, потому и написал это. Чувствую, что я один из сильнейших.
Уверен, что смогу пройти Чимаева. Он боец высокого уровня, непросто прийти в UFC и так побеждать. Кто бы что не говорил о соперниках, тот факт, что он побеждает в столь доминирующей манере, доказывает, насколько высок его уровень. Но я бы его проверил», — рассказал Туменов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
Напомним, Туменов на протяжении двух лет выступал в UFC, но в 2016 году был уволен после двух поражений подряд.
- 1 ноября 2021
-
11:55
-
11:29
-
10:23
-
09:54
-
05:37
-
00:16
- 31 октября 2021
-
23:17
-
22:54
-
22:19
-
21:18
-
21:11
-
20:04
-
19:27
-
18:14
-
18:09
-
17:15
-
16:12
-
15:33
-
13:57
-
13:27
-
12:31
-
11:36
-
11:28
-
10:26
-
09:31
-
09:17
-
08:16
-
07:31
-
06:53
-
04:21
-
04:02
-
03:54
-
03:37
-
03:32
-
03:12