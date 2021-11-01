Не выступавший в UFC c 2016 года Туменов выразил желание подраться с Чимаевым

Известный боец Альберт Туменов выразил желание подраться с Хамзатом Чимаевым. Туменов выразил уверенность, что его уровень намного выше, чем у резко прославившегося Хамзата.



«Под реальной угрозой для Чимаева я подразумеваю себя. Не умаляю заслуг Хамзата, он молодец, всё правильно делает, показывает зрелище. Но считаю, что я боец другого уровня и об этом написал. Но он молодец, делает свою работу уверенно. Хочу драться с сильнейшими, потому и написал это. Чувствую, что я один из сильнейших.



Уверен, что смогу пройти Чимаева. Он боец высокого уровня, непросто прийти в UFC и так побеждать. Кто бы что не говорил о соперниках, тот факт, что он побеждает в столь доминирующей манере, доказывает, насколько высок его уровень. Но я бы его проверил», — рассказал Туменов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».



Напомним, Туменов на протяжении двух лет выступал в UFC, но в 2016 году был уволен после двух поражений подряд.