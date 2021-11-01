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Дана Уайт рассказал, что кричал ему Хамзат Чимаев во время боя с Ли Джинлиангом на UFC 267

Дана Уайт рассказал, что кричал ему Хамзат Чимаев во время боя с Ли Джинлиангом на UFC 267
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Глава промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что кричал ему Хамзат Чимаев во время боя с Ли Джинлиангом на UFC 267. Напомним, Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

«Он кричал мне какие-то странные вещи на протяжении всего боя. Не понимаю, зачем он это делал. В основном кричал что-то вроде: «Буду драться со всеми, готов драться и с Броком Леснаром. Мне всё равно, кто станет моим соперником». Я уже не говорил, что Хамзат — особенный парень», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего четыре удара. Ли Джинлианг потерпел седьмое поражение в 25 поединках.

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