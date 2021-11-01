«Махачев заслужил титульный бой». Александр Емельяненко подвёл итоги UFC 267

Известный боец Александр Емельяненко поделился впечатлениями от UFC 267, где сражалось много спортсменов из России. Емельяненко отметил победы Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова.
«Отмечу в первую очередь Петра Яна: вот уж кто рубака и боец, так это он. Потрясающие пять раундов, которые я посмотрел на одном дыхании. Очень чёткая работа команды и классный план на бой.
Впечатлил и Ислам Махачев. Думаю, своей доминирующей победой он заслужил титульный бой. Ну, и Хамзат Чимаев: 250 нанесённых и 3-4 пропущенных удара за 4 боя — это нонсенс. Приятно, что у нас появились такие ребята.
В шаге от титульного поединка и Анкалаев: уверенно провёл свой бой против грозного оппонента. Дураев на классе разобрал Копылова, Уланбеков затащил на характере.
Бой Волкова — «качели», переживал за него. В любом случае поздравляю всех наших бойцов с победами! Ребята молодцы», – цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».
- 1 ноября 2021
-
13:35
-
12:38
-
11:55
-
11:29
-
10:23
-
09:54
-
05:37
-
00:16
- 31 октября 2021
-
23:17
-
22:54
-
22:19
-
21:18
-
21:11
-
20:04
-
19:27
-
18:14
-
18:09
-
17:15
-
16:12
-
15:33
-
13:57
-
13:27
-
12:31
-
11:36
-
11:28
-
10:26
-
09:31
-
09:17
-
08:16
-
07:31
-
06:53
-
04:21
-
04:02
-
03:54
-
03:37