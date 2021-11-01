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«Махачев заслужил титульный бой». Александр Емельяненко подвёл итоги UFC 267

«Махачев заслужил титульный бой». Александр Емельяненко подвёл итоги UFC 267
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Известный боец Александр Емельяненко поделился впечатлениями от UFC 267, где сражалось много спортсменов из России. Емельяненко отметил победы Петра Яна, Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Александра Волкова.

«Отмечу в первую очередь Петра Яна: вот уж кто рубака и боец, так это он. Потрясающие пять раундов, которые я посмотрел на одном дыхании. Очень чёткая работа команды и классный план на бой.

Впечатлил и Ислам Махачев. Думаю, своей доминирующей победой он заслужил титульный бой. Ну, и Хамзат Чимаев: 250 нанесённых и 3-4 пропущенных удара за 4 боя — это нонсенс. Приятно, что у нас появились такие ребята.

В шаге от титульного поединка и Анкалаев: уверенно провёл свой бой против грозного оппонента. Дураев на классе разобрал Копылова, Уланбеков затащил на характере.

Бой Волкова — «качели», переживал за него. В любом случае поздравляю всех наших бойцов с победами! Ребята молодцы», – цитирует Емельяненко «ВсеПроСпорт».

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