«С чемпионом». Ислам Махачев поздравил Петра Яна с победой, тот ответил
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Известный боец UFC Ислам Махачев поздравил соотечественника Петра Яна с победой над Кори Сэндхагеном на UFC 267. Напомним, Ян одолел своего соперника единогласным решением судей и завоевал временный чемпионский пояс.
«Как говорится — с чемпионом. Ещё раз поздравляю, это было впечатляюще», — написал Махачев в своём «инстаграме», выложив фотографию с Яном.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ислама Махачева.
Пётр тоже опубликовал фотографию с Махачевым, написав в «Инстаграме»: «Взаимно с победой тебя тоже».
Напомним, Ислам Махачев также выступал в главном карде турнира UFC 267 и одержал уверенную победу. Махачев расправился с Дэном Хукером уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём.
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