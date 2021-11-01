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Кайрат Нурмаганбетов: Пётр Ян на 100% выполнил наши установки, всё получилось — пояс наш

Кайрат Нурмаганбетов: Пётр Ян на 100% выполнил наши установки, всё получилось — пояс наш
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Тренер бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна по ударной технике, кикбоксёр Кайрат Нурмаганбетов рассказал, какой план на бой был у Петра.

«У нас был план: 5 раундов, 25 минут давить каждую секунду, даже если нет ударов. В первые два раунда работали нестандартно: сказали Пете не резать углы, побегать за Кори. Все ведь привыкли, что он всегда давит, зажимает к сетке. А тут оставили Сэндхагену пространство, дали самого себя утомить постоянным движением. Ну и удары в корпус, конечно, в поздних раундах дали дивиденды.

За борьбу мы вообще не переживали. Изначально ведь была подготовка под Стерлинга, и в лагере провели три недели жёсткой борьбы. Приезжали ребята, которые занимаются вольной борьбой, так что и тут Ян был готов на все сто.

Пётр выполнил все установки тренерского штаба на 100%, у него всё в клетке получилось. Пояс наш! Петя, газуй!», — цитирует Нурмаганбетова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267 в соглавном бою Пётр Ян завладел временным поясом чемпиона UFC в легчайшем весе, когда единогласным решением судей одолел Кори Сэндхагена.

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