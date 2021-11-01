42-летний Гловер Тейшейра ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, что пока не собирается завершать карьеру. Напомним, 42-летний Тейшейра сейчас является самым возрастным чемпионом промоушена.
«Думаю, что решение о завершении карьеры посетит меня в спортивном зале, когда я пойму, что не хочу этим заниматься. Профессиональный спорт — это очень сложно.
Моя жена знает, как много я работаю. Она заставляет меня чаще отдыхать, чтобы моё тело лучше восстанавливалось. Но я люблю то, чем занимаюсь.
Мне нравится добиваться успеха, показывать высокие результаты. Мне нравится, как я дерусь, как тренируюсь, поэтому буду продолжать это делать, пока не почувствую, что страсть начинает угасать. Пока этого нет», — цитирует Тейшейру MMA News.
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