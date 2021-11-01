«Если это бесплатно, пусть приходит». Энтони Джошуа готов тренироваться с Тайсоном Фьюри
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Энтони Джошуа ответил на предложение Тайсона Фьюри. Напомним, Тайсон предложил подготовить Джошуа к реваншу с Александром Усиком.
«Если это будет бесплатно, пусть Тайсон приходит. Он даже может провести спарринг со мной. Мне нужен тренер, который живет и дышит боксом, так что кандидатура Фьюри выглядит идеально.
Кстати, это самый простой способ затащить Фьюри в ринг. Промоутер Эдди Хирн может поставить тут несколько камер, выложим всё в соцсети.
Спарринг — это не бой, поэтому Фьюри может прийти в зал и дать мне несколько советов. Все равно он не станет моим следующим соперником, так что нам обоим нечего скрывать друг от друга», – сказал Джошуа IFL TV.
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