Джош Томсон рассказал, в каких аспектах Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова

Известный боец ММА Джош Томсон поделился мнением о сильных сторонах Ислама Махачева. Томсон отметил, что Махачев в некоторых аспектах даже превосходит знаменитого Хабиба Нурмагомедова.
«У Чарльза Оливейры было бы больше шансов поймать на приём Хабиба, чем Махачева. Да, Хабиб — доминирующий чемпион и блестящий грэпплер, но он был уязвим к некоторым приёмам. Посмотрите даже бой с Порье, где он едва не попался на гильотину. Хотя нужно учитывать и физическую силу. Хватило бы Чарльзу Оливейре сил, чтобы довести такую гильотину до конца? У него тонкие руки.
Ислам тоньше Хабиба чувствует эти детали. Из всех дагестанцев, с кем я тренировался, — он лучше всех защищался от приёмов. Он знает всё «от и до», его джиу-джитсу просто фантастическое. Его никто не может удержать на земле.
Единственное, что меня беспокоит — это уверенность в себе. Здесь Исламу есть куда расти. Но победа над Хукером явно ему поможет», — сказал Томсон на подкасте Weighing In.
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