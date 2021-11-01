Менеджер Яна: $ 5 млн Пётр за карьеру точно заработает

Саят Абдрахманов, менеджер временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, рассказал о гонорарах российского бойца.
«Про то, что деньги могут тебя изменить, мы говорили с Яном ещё до попадания в UFC. И мы говорили, что это незаметно происходит. Такое действительно бывает. Я думаю, тут важно иметь таких людей, которые тебя знают давно, которые тебе не позволят что-то такое сделать. И если что, смогут тебя приземлить. Тем более что касается гонораров в его случае, это пока малая часть от того, чего можно добиться. Всегда можно выйти на другой уровень.
Петр сказал, что сумма, с которой он был бы готов завершить свою карьеру, составляет $ 5 млн. Я думаю, что пять миллионов за карьеру он точно заработает. Это минимум и самая низкая планка. Можно заработать больше», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».
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