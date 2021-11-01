«Отличное выступление». Стерлинг высказался о победе Яна над Сэндхагеном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном. Напомним, бой прошёл на турнире UFC 267 и завершился победой Яна единогласным решением судей.
«Я смотрел этот бой. Потрясающий поединок для обоих парней. У Кори было пять недель на подготовку, не хочу умалять заслуг Яна, но это всё равно был бой на коротком уведомлении для Сэндхагена. Кори был медленнее, чем в бою с Диллашоу. Он пытался использовать грэпплинг, но он не борец. Ян был сконцентрирован, шёл вперёд, искал свои возможности. Он показал технику, бэкфисты. Отличное выступление. Мне приятно было выяснить, кто первый претендент», — рассказал Алджэмейн Стерлинг в эфире программы MMA Hour.
Напомним, поединок Ян – Сэндхаген продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.
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