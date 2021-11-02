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«К чёрту Боба, он говорит чушь». Энтони Джошуа отреагировал на критику промоутера Арума

«К чёрту Боба, он говорит чушь». Энтони Джошуа отреагировал на критику промоутера Арума
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Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа отреагировал на критику известного промоутера Боба Арума. Напомним, после поражения Джошуа от Александра Усика промоутер несколько раз уничижительно высказался о перспективах британца.

«К чёрту Боба Арума. Он говорит, я — пустое место, что мне подбирают удобных соперников, что я не хочу драться с Тайсоном Фьюри. При всём уважении он может идти к чёрту, пусть принимает это как хочет.

Арум не может говорить гадости обо мне и думать, что я не обращу внимания. Он постоянно говорит всякую чушь. Мне неинтересно, что говорит Арум», — приводит слова Джошуа IFL TV.

Напомним, ранее Джошуа отреагировал на предложение Тайсона Фьюри потренироваться вместе.

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