«К чёрту Боба, он говорит чушь». Энтони Джошуа отреагировал на критику промоутера Арума

Экс-чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа отреагировал на критику известного промоутера Боба Арума. Напомним, после поражения Джошуа от Александра Усика промоутер несколько раз уничижительно высказался о перспективах британца.



«К чёрту Боба Арума. Он говорит, я — пустое место, что мне подбирают удобных соперников, что я не хочу драться с Тайсоном Фьюри. При всём уважении он может идти к чёрту, пусть принимает это как хочет.



Арум не может говорить гадости обо мне и думать, что я не обращу внимания. Он постоянно говорит всякую чушь. Мне неинтересно, что говорит Арум», — приводит слова Джошуа IFL TV.



Напомним, ранее Джошуа отреагировал на предложение Тайсона Фьюри потренироваться вместе.