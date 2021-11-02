Фрэмптон: Бетербиев создаст серьёзные проблемы Альваресу, это опасный бой для Сауля
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Известный боксёр Карл Фрэмптон поделился мнением о возможном поединке Артура Бетербиева и Сауля Альвареса. Фрэмптон отметил, что россиянин может создать много проблем мексиканцу.
«Если Альварес соберётся возвращаться в полутяжёлый вес, Артур Бетербиев создаст ему серьёзные проблемы. Если Канело всё же решится на поединок, он будет для него очень опасным. Думаю, что Альварес всё же попросит провести бой в промежуточном весе, чуть ниже полутяжёлого, чтобы уменьшить уровень опасности.
Бой с Плантом? Конечно, на каком-то этапе Калеб будет представлять сложность для Альвареса, но Сауль постепенно раскусит его и победит. Возможно, по очкам, но не исключено, что и нокаутом», — цитирует Фрэмптона The Sun.
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