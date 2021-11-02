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Тренер Фьюри: мы реально хотим помочь Джошуа. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше

Тренер Фьюри: мы реально хотим помочь Джошуа. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше
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Шугар Хилл Стюард, тренирующий чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, рассказал, что Тайсон и его команда действительно хотят помочь Энтони Джошуа в подготовке к бою с Александром Усиком. Ранее Фьюри предложил Джошуа помощь с тренировками.

«Мы относимся к нашему предложению помочь Джошуа с максимальной серьёзностью. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше. Потому что мы хотим потом увидеть бой Джошуа — Фьюри, как и все фанаты бокса на планете.

Это не уловка или шутка с нашей стороны. Мы реально хотим помочь Джошуа, потому что уверены, что он может победить в реванше. Раньше боксёры всегда ездили за помощью в разные тренажёрные залы, в этом нет ничего особенного. Это спорт», — цитирует Стюарда TalkSport.

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