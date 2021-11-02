15 бойцов из России сразятся на турнире BRAVE CF 55 в Ростове
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15 бойцов из России сразятся на турнире BRAVE CF 55 в Ростове, который пройдёт совместно с ProFC в Ростове 6 ноября. Прямая трансляция состоится на Оkko Спорт, начало прямого эфира — в 16:00 мск.
В каждой паре файткарда представлен как минимум один российский спортсмен. Всего на турнире запланировано 11 поединков.
В главном бою вечера фанатов ждёт противостояние знаменитых Али Багаутинова и Хосе Торреса. Бой пройдёт в рамках полуфинала Гран-при наилегчайшего веса промоушена. Победитель этой пары встретится в финале с Велимурадом Алхасовым, победитель получит пояс чемпиона BRAVE CF.
Также на турнире выступят Камиль Магомедов, Артур Свиридов, Рустам Чсиев, Абдулмуталип Гаирбеков, Камал Магомедов и другие талантливые бойцы.
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