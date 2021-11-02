Камару Усман: Колби Ковингтону нужен чёрный пиар, только так он привлекает внимание

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился ожиданиями от второго поединка с Колби Ковингтоном. Бойцы сразятся на турнире UFC 268, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 7 ноября мск.



«В определённый момент я вообще перестал обращать внимание на весь шум вокруг боя и моего соперника. Мне надо просто выйти и выиграть. Выполнить свою работу, получить мешок с деньгами, прийти домой и лечь с этими деньгами спать.



Ковингтон же гонится за чёрным пиаром, он ему нужен. Он мечтает о статусе, который есть у меня. Я чемпион и известен во всем мире. А он никогда не выйдет на этот уровень.



Колби готов говорить всё что угодно. Только так он привлекает к себе внимание и остаётся актуальным. А я просто выполняю свою работу», – цитирует Усмана ММА News.

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