«Гербарий для любимой». Александр Емельяненко подарил жене охапку упавшей листвы

Знаменитый боец Александр Емельяненко подшутил над своей женой Полиной. Брат Фёдора Емельяненко выбрал в качестве подарка для любимой женщины букет упавшей осенней листвы. Любопытно, что Полина оказалась готова к подобной шутке, заявив, что «уже знает, что будет».

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В последнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что Емельяненко также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.