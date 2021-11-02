Чимаев: я как Эйнштейн в этой игре. Не буду останавливаться на одном чемпионском поясе
Поделиться
Известный боец UFC Хамзат Чимаев ответил на вопрос, надеется ли он получить соперника, который станет для него реальным испытанием.
«Надеюсь, что кто-нибудь устроит мне войну. Смотрю вокруг и… Я как Эйнштейн в этой игре. Слежу за всеми бойцами UFC: cледил за Хабибом, за Конором Макгрегором, за Джоном Джонсом, Александром Густафссоном. Я учился у них лучшему. Сейчас слежу за Камару Усманом, смотрю фильмы про бойцов. Я немного сумасшедший в этой игре, но если ты обычный, на вершину не заберёшься.
Мои планы? Я просто хочу драться. Хочу драться, делать деньги и быть счастливым. Не буду останавливаться, заберу сначала один пояс, потом другой. Хочу стать как Майк Тайсон, как Мухаммед Али», — сказал Чимаев на пресс-конференции после UFC 267.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
16:34
-
15:45
-
15:25
-
14:11
-
13:10
-
12:58
-
11:59
-
11:23
-
10:45
-
10:26
-
09:56
-
00:48
- 1 ноября 2021
-
23:46
-
23:32
-
22:19
-
21:31
-
21:02
-
20:48
-
19:50
-
18:49
-
17:56
-
16:53
-
16:08
-
15:46
-
14:47
-
14:34
-
13:35
-
12:38
-
11:55
-
11:29
-
10:23
-
09:54
-
05:37
-
00:16
- 31 октября 2021
-
23:17
Партнерский контент