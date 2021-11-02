Александр Волков: несмотря на все ваши замечания, я двигаюсь только выше

33-летний российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о собственном прогрессе.
«Говорят, если петуху отрубить голову, он ещё 15 минут будет писать в комментах, что мне не стать чемпионом.
Но, несмотря на все ваши замечания, я уже много лет там, где я есть, и двигаюсь только выше», — написал Волков.
Фото можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Польши Мартином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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