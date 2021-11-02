Президент UFC высказался о возможном поединке Чимаева с Диазом

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможности организовать поединок с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза.



«100%. Мы собираемся поговорить об этом с Нейтом. Хамзат не похож ни на одного бойца, которого я когда-либо видел», — приводит слова Уайта TMZ.



Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего четыре удара. Диаз в июне 2021 года проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.