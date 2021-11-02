Джейк Пол готов пожертвовать $ 10 млн на борьбу с мировым голодом

Знаменитый блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался об инициативе известного американского предпринимателя Илона Маска, который ранее заявил, что готов продать акции Tesla и направить деньги на борьбу с мировым голодом.



«Эй, Илон, если ты пожертвуешь ООН $ 6 миллиардов, чтобы положить конец мировому голоду, я тоже пожертвую $ 10 миллионов, но этот пост должен получить 690 тысяч ретвитов», — написал Джейк в своём «твиттере».



Отметим, что Макс подчеркнул, что готов продать акции лишь в том случае, если ему гарантируют, что полученные от продажи его акций деньги на 100% решат проблему с голодом.



Ранее Пол поделился ожиданиями от поединка с известным боксёром Томми Фьюри. Бой состоится во Флориде 18 декабря.