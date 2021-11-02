Ян — о Стерлинге: в следующий раз сделаю ему по-настоящему больно

Российский боец ММА Пётр Ян высказался об американском бойце Алджэмейне Стерлинге.



«Я не выхожу из его головы. Человек, который убежал раз, всегда будет убегать. Сердце у него, как у курицы, очень маленькое. Теперь я понимаю, что это действительно большой бой, и люди ожидают увидеть его вновь. Хотя я считаю, что тогда побил его. Как только подпишу контракт, буду на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы сделать это снова. Но в следующий раз сделаю ему по-настоящему больно», — приводит слова Яна MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.



Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.