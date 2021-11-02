Минеев: люди, несущие бред, рано или поздно забудутся, мне же интересно оставить наследие

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о стремлении к тому, чтобы оставить после себя наследие.



«В детстве отец, а позже и тренеры/старшие товарищи меня учили, что не нужно лезть со своим мнением везде и всюду. Стараюсь придерживаться этих простых истин, хотя тоже бывает «гордыня» подводит и журналисты провоцируют.

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К чему клоню?! Вот люди и особенно журналисты (журналисты тоже люди, но не все) спрашивают: что ты думаешь о ситуации в стране, о конфликте в метро, о том, кто победит в том или ином противостоянии на ринге или в клетке, о всякой ерунде.

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Во-первых, я не думаю о всякой ерунде, хотя иногда СМИ и мне в голову заносят всякие бредовые сплетни, но эту ненужную информацию гоню от себя. Во-вторых, избегаю давать оценки того, в чём я не эксперт и/или у меня в команде/среди друзей нет того, кто может меня просветить по данному вопросу. В-третьих, мне лень комментировать высказывания хайпожоров/дилетантов — ну есть чем заняться мне и моей команде. В-четвёртых, озвучить своё видение будущего — это смешно. Мы предполагаем, бог располагает. В-пятых, люди, несущие бред/словесный «пшик», рано или поздно забудутся, мне же интересно оставить наследие. Во всяком случае к этому стремлюсь», — написал Минеев.

Фото можно посмотреть на странице Минеева в «Инстаграме».