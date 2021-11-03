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Чендлер: после победы в бою в Гэтжи меня ждёт титульный бой

Чендлер: после победы в бою в Гэтжи меня ждёт титульный бой
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом UFC Джастином Гэтжи. Их поединок состоится 6 ноября на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

«Джастин — всё такой же опасный соперник, он силён, как и прежде. У него есть всё, чтобы быть классным бойцом. Но думаю, после победы в бою с ним меня ждёт титульный бой. Чарльз Оливейра не проиграл ни одного раунда с 2017 года, пока не появился я и не победил его со счетом 10:8, при этом почти добив его в первом раунде нашего боя.

За поражение Оливейре полную ответственность несу только я, ведь я был довольно близок к победе. Но я принимаю это поражение, как мужчина», — сказал Чендлер в интервью журналистке ММА Хелен Йи на её канале в YouTube.

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