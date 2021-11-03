Усик и Виталий Кличко поддержали киевское «Динамо» в матче с «Барселоной»

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик побывал на матче группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которого встречались «Динамо Киев» и «Барселона». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Компанию Усику составил бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Соответствующее фото в своём «инстаграме» разместил Александр Красюк — промоутер Усика.
Фото можно посмотреть на странице Александра Красюка в «Инстаграме».
Недавно Усику доставили выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик может состояться в феврале-марте 2022 года.
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