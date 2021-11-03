Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик и Виталий Кличко поддержали киевское «Динамо» в матче с «Барселоной»

Усик и Виталий Кличко поддержали киевское «Динамо» в матче с «Барселоной»
Комментарии

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик побывал на матче группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которого встречались «Динамо Киев» и «Барселона». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба. Компанию Усику составил бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Соответствующее фото в своём «инстаграме» разместил Александр Красюк — промоутер Усика.

Фото можно посмотреть на странице Александра Красюка в «Инстаграме».

Недавно Усику доставили выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик может состояться в феврале-марте 2022 года.

Новость по теме
Александр Усик получил выигранные чемпионские пояса супертяжёлого веса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021