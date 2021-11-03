Президент UFC рассказал, в каком случае Ислам Махачев получит титульный бой

Президент UFC Дана Уайт высказался о желании 30-летнего российского бойца UFC Ислама Махачева, выступающиго в лёгком весе, получить титульный поединок.



«Да, он готов к встрече с кем-то из топ-5 или топ-3. И если после этого он выйдет победителем, то окажется в очереди на титульный бой», — приводит слова Уайта MMA News со ссылкой на его выступление на пресс-конференции после турнира UFC 267.



Напомним, на турнире UFC 267 Ислам праздновал победу в бою с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, заставивший оппонента сдаться. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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