Президент UFC рассказал, в каком случае Ислам Махачев получит титульный бой
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Президент UFC Дана Уайт высказался о желании 30-летнего российского бойца UFC Ислама Махачева, выступающиго в лёгком весе, получить титульный поединок.
«Да, он готов к встрече с кем-то из топ-5 или топ-3. И если после этого он выйдет победителем, то окажется в очереди на титульный бой», — приводит слова Уайта MMA News со ссылкой на его выступление на пресс-конференции после турнира UFC 267.
Напомним, на турнире UFC 267 Ислам праздновал победу в бою с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, заставивший оппонента сдаться. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.
Новость по темеКормье: дайте Махачеву титульный бой!
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