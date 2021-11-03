Стерлинг: чувствую, что лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о россиянине Петре Яне, с которым уже длительное время ведёт словесную перепалку.
«Я человек слова и всегда подтверждаю это на деле. У меня нет проблем признать поражение, если оно случается. Но в глубине души я чувствую, что я лучше Яна, поэтому не могу дождаться, чтобы всех заткнуть. Если бы я мог подраться с этим парнем завтра, то сделал бы это. Но пока нет такой возможности. Я должен хорошо подготовиться к поединку в пять раундов, что сделать непросто. Но я хочу этого — хочу доказать, что я лучше», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting со ссылкой на интервью, которое он дал на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Алджэмейн тогда симулировал травму.
На турнире UFC 267 Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
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