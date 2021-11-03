Рамзан Кадыров объявил о следующем поединке своего сына

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал турнир по боксу «Время Легенд 7», на котором в том числе выступит и его сын, Али.
«Друзья! В среду вечером город Грозный ожидает настоящий боксёрский праздник — Международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 7». Под сводами Дворца волейбола имени Увайса Ахтаева выступят именитые боксёры Республиканского спортивного клуба «Ахмат» — Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев, Ризван Элиханов и другие.
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Накануне турнира прошла официальная церемония взвешивания спортсменов. Все участники турнира уложились в свои весовые категории.
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Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев, Ризван Элиханов проведут свои поединки за вакантные титулы WBC International Silver, WBC Asian Boxing Council и WBA Continental. Абдул-Керим Эдилов проведёт свой 4-й профессиональный поединок с Ричардом Ларти в супертяжёлой весовой категории. В главном бою вечера Асламбек Идигов проведёт 4-ю защиту своего титула WBO, которым он обладает с 2019 года.
Наравне со взрослыми боксёрами в турнире примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадыров, а в показательном поединке по правилам профессионального бокса — мой дорогой племянник Магомед Шерипович Делимханов. Свой дебютный поединок Магомед проведёт с опытным Маратом Хузеевым», — написал Кадыров в своём «инстаграме».
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