Хабиб — о Махачеве: связки бывают разные, но у нас она не основана на спорте

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма» разместил фото с 30-летним российским бойцом UFC Исламом Махачевым, высказавшись о нём.
«Связки бывают разные, но у нас она не основана на спорте. Любая связка не ради всевышнего ничтожна», — подписал совместное с Исламом фото Хабиб.
Напомним, последний поединок Махачев провёл на турнире UFC 267, где одолел представителя Новой Зеландии Дэна Хукера. В первом раунде россиянин провёл болевой приём, который вынудил оппонента сдаться. Для Ислама эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи.
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