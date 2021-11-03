Дос Сантос перешёл в бокс и заявил о намерении сразиться с Джошуа, Уайлдером и Фьюри

Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос, покинувший UFC, подписал контракт с боксёрской менеджерской организацией S-Jam Boxing. Об этом Джуниор рассказал в своём «твиттере», разместив соответствующий пост.

Фотографию можно посмотреть на странице Джуниора дос Сантоса в «Твиттере».

На странице S-Jam Boxing в «Твиттере» также появился пост, где дос Сантос заявил, что однажды намерен подраться с Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри и побить их.



В последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл французу Сирилю Гану. Всего на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл свои четыре последних боя.