Макгрегор — о бое Махачева и Хукера: я бы не дал довести эту кимуру до конца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор высказался об исходе поединка между россиянином Исламом Махачевым и новозеландцем Дэном Хукером. Конор предложил легализовать удары, которые, по его мнению, являются лучшим способом защиты от кимуры. Именно за счёт этого болевого приёма Махачев добился победы в противостоянии.

«Следует любой ценой не давать переступить через голову. Для этого нужно свободной рукой контролировать спину оппонента, что создаст отличную возможность ударить его коленом в глаз. Нужно легализовать такой удар. Колено было бы вишенкой на торте, но я мог бы справляться хоть весь день и без этого. Я бы просто не дал довести эту кимуру до конца», — написал Макгрегор в своём «твиттере».