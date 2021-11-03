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«Погнали, брат». Хамзат Чимаев отреагировал на возможный поединок с Нейтом Диазом

«Погнали, брат». Хамзат Чимаев отреагировал на возможный поединок с Нейтом Диазом
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Известный боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на новость о том, что Нейт Диаз может стать его следующим соперником. Напомним, заинтересованность в подобном поединке ранее высказал глава промоушена Дана Уайт.

«Погнали, брат», — написал Чимаев в «Твиттере», комментируя новость о возможном поединке с Диазом.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» Хамзата Чимаева.

Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Для Чимаева эта победа стала 10-й в смешанных единоборствах в 10 поединках. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего четыре удара. Диаз в июне 2021 года проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

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