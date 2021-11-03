Чендлер: Хабиб может стать одним из величайших тренеров в истории. Я его большой фанат

Известный боец Майкл Чендлер высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта. Чендлер отметил, что россиянин принял правильное решение.



«Я бы не сказал, что жалею о том, что не успел встретиться с ним в октагоне. Я очень рад за него. Хабиб принял решение, которое он хотел сделать. Потому что есть вещи, которые важнее, чем бои в клетке и дух соперничества. В его случае это обещание, которое он дал своей матери. На это разумеется наложилась смерть его отца, который значил для Хабиба всё. Он был не только тренером, но и героем для своего сына. Я вот смотрю на своего отца и вижу в нём супермена. У нас в Америке культ супермена, потому что он считается сильнейшим человеком на Земле. Именно так Хабиб смотрел на своего отца и я также смотрю на своего.



Я даже не могу представить себя на месте Нурмагомедова, потому что на него оказывалось сумасшедшее давление. Кроме того он дал обещание своей матери. Поэтому я бы не стал употреблять слово “сожаление”. Хотя я бы очень хотел сразиться с Хабибом. Несмотря на то, что я говорил когда-то “29-Чендлер” и то, что я побью Орла, это не означало, что я его не уважаю и пытаюсь принизить его навыки. Это же смешанные единоборства, мы тренируемся каждый день, верим в то, что можем одолеть кого угодно в любой день.



Но я всё-таки желаю ему всего наилучшего в его новых начинаниях. Может быть, ему удастся стать одним из величайших тренеров в истории. Уверен, что он окажется среди лучших тренеров года. Глядя на результаты его бойцов, ему вполне по силам добиться таких высот. Я его большой фанат, как человека, лидера и бойца», — рассказал Чендлер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.