«Ему бы я руку с корнями вытащил». Ислам Махачев ответил на высказывание Конора Макгрегора

Известный боец UFC Ислам Махачев отреагировал на слова Конора Макрегора, прокомментировавшего выигранный бой Махачева с Дэном Хукером. Ирландец заявил, что он бы не позволил Исламу довести до конца болевой приём на руку «кимура», от которого сдался Хукер. Также Конор предложил легализовать удары, которые, по его мнению, являются лучшим способом защиты от кимуры.



«Ему бы я её с корнями вытащил», — прокомментировал Махачев высказывание Макгрегора в «Инстаграме», имея в виду руку Конора.

Фото: «Инстаграм» Ислама Махачева

Для Махачева победа над Хукером стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



Ранее президент UFC рассказал, в каком случае Ислам Махачев получит титульный бой.