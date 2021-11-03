Чемпионат мира по ММА перенесён из Казахстана в Абу-Даби

Чемпионат и первенство мира по ММА среди мужчин и женщин перенесён из Казахстана в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.



«Чемпионат мира по ММА пройдет 24-29 января 2022 года в Абу-Даби. К сожалению, перенос — вынужденная мера, пандемия внесла свои корректировки. Это создает определённые трудности для сборной России, потому что все готовились на декабрь к другим климатическим условиям в Нур-Султане, не говоря уже об утверждённых бюджетных и спонсорских средствах. Команде Союза ММА России нужно будет документально переносить всё на январь.



Касаемо физической формы, придется готовиться к поединкам заблаговременно, ведь там будет жара, а мы приедем из глубокой зимы. Естественно будем обсуждать с тренерским штабом проведение общего подготовительного сбора, подводящего этапа к соревнованиям. Многие спортсмены сейчас на ходу и в хорошей форме, им придется сделать достаточно затяжной для нашего вида спорта перерыв, чтобы перенести подготовку на декабрь и начало января. Это будет огромная работа для всех. Но тем не менее, уверен, что мы справимся и верю в лидерство России на чемпионате мира», — рассказал спортивный функционер.