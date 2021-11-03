Опубликовано промовидео к турниру Bellator 270, который состоится в ночь с 5 на 6 ноября. Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.

Посмотреть ролик можно на «Чемпионате».

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.



Полный кард Bellator 270:



Основной кард



Питер Куилли — Патрик Фрейре

Патрик Микс — Джеймс Галлахер

Чарли Уорд — Норберт Новек

Даниэль Вейхель — Педро Карвальо



Предварительный кард



Эшли Рис — Лука Покли

Даниэль Скатицци — Брайан Хоой

Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус

Илиас Булэйд — Жорж Сасу

Киаран Кларк — Джордан Бартон

Николо Солли — Бобби Паллетт

Дэнни Нейлан — Одри Керуш

Асаэль Аджудж — Кир Харви

Джуниор Морган — Дарра Келли

Стивен Костелло — Юсуф Назокатов.