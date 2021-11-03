Опубликовано промовидео к турниру Bellator 270
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Опубликовано промовидео к турниру Bellator 270, который состоится в ночь с 5 на 6 ноября. Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.
Посмотреть ролик можно на «Чемпионате».
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Полный кард Bellator 270:
Основной кард
Питер Куилли — Патрик Фрейре
Патрик Микс — Джеймс Галлахер
Чарли Уорд — Норберт Новек
Даниэль Вейхель — Педро Карвальо
Предварительный кард
Эшли Рис — Лука Покли
Даниэль Скатицци — Брайан Хоой
Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус
Илиас Булэйд — Жорж Сасу
Киаран Кларк — Джордан Бартон
Николо Солли — Бобби Паллетт
Дэнни Нейлан — Одри Керуш
Асаэль Аджудж — Кир Харви
Джуниор Морган — Дарра Келли
Стивен Костелло — Юсуф Назокатов.
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