Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, чья победа на UFC 267 обрадовала его больше всего. Хабиб отметил, что особо ценит успех Зубайры Тухугова, который одолел Рикардо Рамоса.



«Мы уже долгое время тренируемся вместе, и были в роли спаринг-партнёров всегда, но так получилось, что последний год я потихоньку перешёл в роль тренера, хотя тренироваться и бороться постоянно с друг другом мы продолжаем.



Я просто хочу сказать, больше всех обрадовался победе Зубайры, потому что знал, что он дерётся с травмой, и понимал, в любой момент травма может дать о себе знать, даже был момент в тренировочном лагере, где мы всей командой уговаривали его, что бой надо перенести. В этом бою Зубайра показал свою выносливость, дух и умение вести бой высококлассно в стойке. Очень рад брат за тебя, теперь подпишем новый контракт и вперёд», — написал Хабиб в своём «инстаграме».