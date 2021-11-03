Okko эксклюзивно покажет турнир Brave CF 55: Багаутинов vs. Торрес

6 ноября Okko эксклюзивно и за символическую плату в 1 рубль покажет турнир Brave CF 55, который промоушен проведёт в Ростове-на-Дону совместно с Pro FC. Главным боем Brave CF 55 станет поединок Али Багаутинова и Хосе Торреса за выход в финал Гран-при наилегчайшего веса. Трансляции начнутся в 18:00 по московскому времени.



Поединки предварительного карда будут доступны как на платформе «Okko Спорт», так и в соцсетях сервиса. Пользователи смогут посмотреть в социальных сетях Okko MMA такие бои, как Андрей Браговский – Сергей Ясковец, Камал Магомедов – Луис Фелипе Диас и другие.



Бои основного карда, в том числе поединок Артура Свиридова с Ибрагимом Мане и Камиля Магомедова с Сэмом Паттерсоном, будут доступны только обладателям подписок «Okko MMA» и «Okko Спорт». Новые пользователи могут получить доступ к контенту «Okko Спорт» на 7 дней за 1 рубль.

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