Сергей Харитонов рассказал о подготовке с чемпионскому бою с Фабио Мальдонадо
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Знаменитый 41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о подготовке к бою с 41-летним бразильцем Фабио Мальдонадо. Напомним, поединок состоится 6 ноября на турнире Parus FC в Абу-Даби, где на кону будет стоять титул чемпиона организации. Сейчас чемпионский пояс удерживает Харитонов.
«После моего недавнего боя мне поступило предложение от организаторов выступить на этом турнире и подраться с Мальдонадо. Я сразу согласился, потому что нечего стоять, надо идти дальше. К бою подхожу в нормальной форме после качественной подготовки. Первый сбор я провёл в горах, а второй — завершающий в Краснодаре. Настой у меня победить и отстоять свой чемпионский пояс», — приводит слова Харитонова Metaratings.
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