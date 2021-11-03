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На турнире UFC Contender Series произошёл редчайший двойной нокдаун

На турнире UFC Contender Series произошёл редчайший двойной нокдаун
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На турнире UFC Contender Series в поединке Йонаса Билхариньо и Ханаана Кавайхэ произошёл необычный случай. Во втором раунде бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун случайными ударами в пах. Получив болезненные удары, спортсмены упали рядом друг с другом и долго не могли встать.

Постепенно соперники сумели прийти в себя и продолжить поединок. В третьем раунде Билхариньо добился победы, отправив Кавайхэ в нокаут великолепным ударом ногой с разворота. Ханаана обмяк, после чего судья принял решение остановить поединок.

Права на ролик принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте UFC в «Твиттере».

Глава промоушена UFC Дана Уайт после боя рассказал, что никогда не видел подобного двойного нокдауна. Уайт высоко оценил и нокаут, однако Билхариньо пока не получил приглашения в UFC.

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