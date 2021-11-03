Сын Рамзана Кадырова победил на турнире по боксу «Время легенд»
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В Грозном на арене Дворца спорта имени Увайса Ахтаева состоялся Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд». Соревнования были посвящены герою России Ахмату Кадырову.
В одном из выставочных поединков принимал участие Эли Кадыров — сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Эли Кадыров одержал досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде над уроженцем Ставрополя Хетагом Хаткаровым. Бой проходил по правилам любительского бокса, в весовой категории до 65 кг. Теперь рекорд Кадырова-младшего составляет 7-0.
Также в основном и предварительном кардах турнира «Время легенд» выступают и другие боксёры клуба «Ахмат» — Абдул-Керим Эдилов, Асламбек Идигов, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев и Ризван Элиханов.
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