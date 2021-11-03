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Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев — никто. Он хотел закончить карьеру из-за простуды

Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев — никто. Он хотел закончить карьеру из-за простуды
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Известный боец Колби Ковингтон критически высказался о Хамзате Чимаеве. Спортсмен со шведским гражданством выиграл все четыре поединка в UFC, пропустив лишь один удар.

«Сколько там у него боёв в UFC — три, четыре? Он не дрался с рейтинговыми соперниками. Четыре победы и мы говорим, что Хамзат готов биться за титул? Когда он начнёт драться с парнями из топ-5, тогда про его потенциал можно будет говорить. Но до тех пор Чимаев — никто.

Блин, этот чувак хотел завершить карьеру из-за простуды, при этом плакался про коронавирус. Представьте, что я сделал бы с Хамзатом. Выживаемость при простуде — 99,9%. При встрече со мной в октагоне выживаемость намного ниже, это точно», — приводит слова Ковингтона BJ Penn.

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