Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я сходил с ума и кричал». Джон Маккарти — о работе российского судьи на UFC 267

«Я сходил с ума и кричал». Джон Маккарти — о работе российского судьи на UFC 267
Комментарии

Знаменитый рефери Джон Маккарти раскритиковал работу российского судьи Вячеслава Киселёва на UFC 267, который обслуживал поединок Элизеу Залески дос Сантоса и Бенуа Сент-Дени: несмотря на жёсткое избиение Сент-Дени, российский рефери не останавливал бой. Киселёва отстранили от работы ещё по ходу турнира.

«Я просто сходил с ума. Я стоял перед телевизором и кричал. Поражение не уничтожит карьеру Сент-Дени, а вот пропущенные удары и ущерб — вполне могут. Я понимаю, Киселёв думал, что просто даёт парням подраться, но это было не так. Судья оказался просто не готов к работе на таком уровне. Но огромная часть вины лежит и на тренере Сент-Дени, который не выбрасывал полотенце», — приводит слова Маккарти MMA News.

«Киселёву заплатили, чтобы в этом бою кто-то умер». Фанаты UFC хотят видеть судью в тюрьме «Киселёву заплатили, чтобы в этом бою кто-то умер». Фанаты UFC хотят видеть судью в тюрьме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021