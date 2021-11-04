«Я сходил с ума и кричал». Джон Маккарти — о работе российского судьи на UFC 267

Знаменитый рефери Джон Маккарти раскритиковал работу российского судьи Вячеслава Киселёва на UFC 267, который обслуживал поединок Элизеу Залески дос Сантоса и Бенуа Сент-Дени: несмотря на жёсткое избиение Сент-Дени, российский рефери не останавливал бой. Киселёва отстранили от работы ещё по ходу турнира.



«Я просто сходил с ума. Я стоял перед телевизором и кричал. Поражение не уничтожит карьеру Сент-Дени, а вот пропущенные удары и ущерб — вполне могут. Я понимаю, Киселёв думал, что просто даёт парням подраться, но это было не так. Судья оказался просто не готов к работе на таком уровне. Но огромная часть вины лежит и на тренере Сент-Дени, который не выбрасывал полотенце», — приводит слова Маккарти MMA News.