«Я сходил с ума и кричал». Джон Маккарти — о работе российского судьи на UFC 267
Поделиться
Знаменитый рефери Джон Маккарти раскритиковал работу российского судьи Вячеслава Киселёва на UFC 267, который обслуживал поединок Элизеу Залески дос Сантоса и Бенуа Сент-Дени: несмотря на жёсткое избиение Сент-Дени, российский рефери не останавливал бой. Киселёва отстранили от работы ещё по ходу турнира.
«Я просто сходил с ума. Я стоял перед телевизором и кричал. Поражение не уничтожит карьеру Сент-Дени, а вот пропущенные удары и ущерб — вполне могут. Я понимаю, Киселёв думал, что просто даёт парням подраться, но это было не так. Судья оказался просто не готов к работе на таком уровне. Но огромная часть вины лежит и на тренере Сент-Дени, который не выбрасывал полотенце», — приводит слова Маккарти MMA News.
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
00:31
-
00:09
- 3 ноября 2021
-
23:09
-
22:38
-
22:23
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
20:27
-
19:57
-
19:02
-
19:00
-
17:55
-
17:45
-
16:15
-
15:18
-
15:00
-
14:09
-
13:20
-
12:21
-
12:05
-
10:54
-
10:14
-
09:18
-
08:13
- 2 ноября 2021
-
23:08
-
22:09
-
21:53
-
21:01
-
19:34
-
18:47
-
18:02
-
17:46
-
16:34
-
15:45
Партнерский контент