Кадыров отдельно поздравил своего сына и племянника с победами на вечере бокса в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира по боксу «Время Легенд 7», на котором в том числе выступили его сын Эли и племянник Магомед Делимханов. Соревнования были посвящены герою России Ахмату Кадырову.
«Друзья! Завершился грандиозный вечер профессионального бокса «Время Легенд 7». С удовольствием наблюдал за выступлениями боксёров с трибуны.
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В основном карде мы увидели три титульных поединка за вакантные пояса, в которых воспитанники РСК «Ахмат» Ризван Элиханов, Щамиль Хатаев и Ислам Едисултанов одержали победы и стали обладателями чемпионских титулов WBA Continental, WBC Asian и WBC International Silver.
Главным событием вечера стала блестящая защита титула по версии WBO European воспитанником РСК «Ахмат» Асламбеком Идиговым. Сегодня ему противостоял сложный соперник из Калининграда Сергей Горохов.
В показательном поединке по правилам олимпийского бокса Эли Кадыров оформил победу в третьем раунде над Хетагом Хаткаровым из г. Ставрополя.
Ещё один показательный поединок по правилам профессионального бокса состоялся с участием моего дорогого племянника Магомеда Делимханова. Он также завершил техническим нокаутом свой поединок против опытного боксёра Марата Хузеева из г. Миасса.
Красивым и зрелищным нокаутом на 43-й секунде первого раунда завершил свой бой известный в мире ММА и профессионального бокса воспитанник РСК «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов.
Опытный соперник из Ганы Ричард Ларти не смог абсолютно ничего ему противопоставить.
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Кроме того, оформили победами свои дебютные поединки воспитанники РСК «Ахмат» Турпал Токаев и Имам Хатаев.
В предварительном карде в 10 из 12 боёв победы одержали также воспитанники РСК «Ахмат».
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Я поздравляю Асламбека Идигова с успешной защитой титула, а также всех новых чемпионов и победителей турнира.
Отдельно поздравляю Абдул-Керима Эдилова, Эли Кадырова и Магомеда Делимханова с яркими выступлениями. Желаю всем дальнейших успехов и покорения новых вершин в боксе!
Выражаю благодарность генеральному директору РСК «Ахмат» Валиду Эдилову и всему тренерскому штату клуба за высокие результаты и отличную подготовку спортсменов! «Ахмат» — сила!» — написал Рамзан Кадыров в своём «инстаграме».
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