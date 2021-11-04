Менеджер Яна: мне кажется, что нужно поставить точку в истории со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер бойца клуба «Архангел Михаил», временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна оценил бой с Кори Сэндхагеном и рассказал, куда, по его мнению, Яну стоит двигаться в организации.
«Бой с Сэндхагеном прошёл отлично. Всё было по сценарию, который предполагал тренерский штаб. Пётр показал свои лучшие качества, это оценили как фанаты, так и эксперты в мире MMA.
Дальше будет второй бой со Стерлингом. Пётр сказал, что будет готов в феврале или марте. Правда, сначала нужно решить некоторые нюансы. Конкретно к переговорам приступим чуть позже.
Мне самому кажется, что интереснее сначала поставить точку в истории со Стерлингом, а уже потом защищать пояс в бою с Диллашоу», — цитирует Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Напомним, 30 октября в Абу-Даби на UFC 267 по итогам пяти раундов Пётр Ян одержал победу единогласным решением судей в бою с Кори Сэндхагеном. На кону стоял пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе, которым теперь владеет Пётр. Кроме того, по итогам турнира эта встреча получила звание «Бой вечера». Оба участника были награждены бонусом в размере $50 тыс.
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